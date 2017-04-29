Известные мне зеркала Флибусты и Либрусека

Аннотация:

Выкладываю их здесь исключительно для своего удобства, но если кому еще пригодится - вэлкам. P.S. Буду признателен, если кто подкинет адреса, здесь отсутствующие P.P.S. За адреса анонимайзеров так же буду благодарен. P.P.P.S. Для тех, кому так удобней: продублировал список в телеге https://t.me/ZerkalaFlibustY P.P.P.P.S.Просто полезные ссыки/ на книжные и околокнижные темы и обходные пути. Будет пополняться P.P.P.P.P.S.Мимопроходящим спамерам - просьба: идите себе мимо дальше. Мне это не интересно.