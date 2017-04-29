Tony: другие произведения.

Известные мне зеркала Флибусты и Либрусека

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  • Аннотация:
    Выкладываю их здесь исключительно для своего удобства, но если кому еще пригодится - вэлкам.
    P.S. Буду признателен, если кто подкинет адреса, здесь отсутствующие
    P.P.S. За адреса анонимайзеров так же буду благодарен.
    P.P.P.S. Для тех, кому так удобней: продублировал список в телеге https://t.me/ZerkalaFlibustY
    P.P.P.P.S.Просто полезные ссыки/ на книжные и околокнижные темы и обходные пути. Будет пополняться
    P.P.P.P.P.S.Мимопроходящим спамерам - просьба: идите себе мимо дальше. Мне это не интересно.
   Недавно фикбук, в преддверии возможного запрета, выложил на ютуб инструкцию по установке ВПН.
   Толку с той инструкции, по моему скромноиу мнению, чуть больше, чем никакого, учитывая с какой скоростью ту инструкцию протараторили и промелькнул визуальный ряд.
   Единственная польза, что под роликом выложили несколько ВПН и предложили пользователям делиться имеющимися ВПН.
   Сей список скомпонован из того списка и выложенного в комментариях под роликом, а так же того, что имелось у меня.
   Важный момент: в отдельных областях и регионах могут быть заблокированы отдельные пункты списка, но в общем и целом - список полностью рабочий.
   Здесь для ознакомления выложено временно, чуть позже останется только в ссылках http://samlib.ru/editors/z/zhan/fs.shtml
  
  
   NordVPN
   VPN.АнтиЗапрет
   ZenMate
   Turbo VPN
   ExpressVPN
   CyberGhost
   ProtonVPN
   Hotspot Shield
   hide.me
   TunnelBear
   Windscribe
   Vpnify
   VPN-Super Unlimited Proxy
   VPN Super (по отзывам - лучше прочих работает дя Казахстана)
   VPN Owl
   Best VPN
   iTop VPN.
   VPN Master(белый ключ на зеленом фоне)
   Super VPN (тёмно-синий с замочком)
   Turbo VPN - оранжевое с изображением кролика
   Secure VPN
   Windscribe
   VPN Proxy master
   Lantern
   x-VPN
   Outline VPN
   browsec.
   Psiphon 3
   Proton
   VPN бобер
   Ещё браузер Aloha со встроенным VPN, он слабенький, но тоже многое открывает
  
   **************************
  
   Ну и заодно сразу выложу список анонимайзеров, которым поделился сознательный камрад в комментариях под Зеркалами на СИ.
   1. CroxyProxy.com
   Сайт - https://www.croxyproxy.com/
   Этот анонимайзер позволяет пользователям просматривать сайты инкогнито. CroxyProxy гарантирует безопасность и конфиденциальность. Данный сайт использует передовую технологию сокрытия IP.
   Сайт удобен в использовании. При использовании CroxyProxy пользователи должны ввести URL-адрес в специальное поле, после чего вы сможете перейти на целевой сайт с уже измененным IP-адресом. Сервис также предлагает прокси премиум-класса.
  
   2. zend2.com
   Сайт - https://zend2.com/
   Zend2 - это анонимайзер, которому доверяют пользователи по всему миру. Материнская компания Zend2 OY существует с 2006 года, а Zend2.com является одним из ведущих прокси-сайтов в Интернете. Zend2 позволяет вам пользоваться Интернетом с той свободой и чувством анонимности, которые вы заслуживаете. Вы можете просматривать как незаблокированные сайты, так и получить доступ к заблокированным Web-ресурсам, таким как Instagram, Facebook и Twitter.
   Zend2 - это бесплатный анонимайзер, которому доверяют пользователи, обеспечивающий безопасность и свободу вашего серфинга в Интернете.
  
   3. Unblockyouku
   Сайт - http://www.unblockyouku.com/
   Unblockyouku - это анонимайзер, который первоначально создавался для разблокировки сайта Youku - аналога YouTube в Китае, однако данный прокси-сайт отлично справляется и с задачей разблокировки других популярных сайтов. Он спокойно избегает блокировок, налагаемых офисами, школами или странами.
   Просто введите адрес сайта, который вы хотите разблокировать, в специальную строку и нажмите кнопку поиска. Этот сервис гарантирует анонимный и безопасный просмотр веб-страниц.
  
   4. proxysite.cloud (Ninja Cloak)
   Сайт - https://proxysite.cloud/
   Следующим в нашем списке бесплатных анонимайзеров будет сервис, который ранее назывался Ninja Cloak - proxysite.cloud. Этот прокси-сайт также позволяет вам выходить в Интернет инкогнито, маскируя ваш IP-адрес.
   Ninja Cloak защищает вас от хакеров, троянов, червей и других вредоносных программ в Интернете.
  
   5. UnblockProxy.me
   Сайт - https://unblockproxy.me/
   UnblockProxy.me - это простой веб-прокси, он действует как сервер-посредник между пользовательским интернет-трафиком и целевой веб-страницей. Это позволяет пользователям получать доступ к заблокированным веб-сайтам.
   Одинаково хорошо работает на смартфонах, ПК.
  
   6. VPNBook
   Сайт - https://www.vpnbook.com/webproxy
   VPNBook - один из лучших бесплатных прокси-сайтов для социальных сетей, включая YouTube и Facebook.
   Если вы хотите смотреть видео на YouTube, это, вероятно, лучший (и простой в использовании) анонимайзер. Доступны американские, британские, французские и канадские серверы.
  
   7. My-Proxy
   Сайт - https://www.my-proxy.com/
   Анонимайзер My-Proxy предлагает пользователям простой и понятный интерфейс, может разблокировать все сайты, и не даст отследить вас различным трекерам. Очень легкий и быстрый.
  
   8. Megaproxy
   Сайт - https://www.megaproxy.com.ar/en/
   Megaproxy - это уникальный бесплатный прокси-сервис, поскольку он не только маскирует IP-адрес пользователя, но и скрывает браузер и операционную систему (по крайней мере, он так утверждает).
  
   9. ProxFree.com
   Сайт - https://www.proxfree.com/
   ProxFree - это авторитетный бесплатный анонимный прокси-сайт. У него четыре сервера в Европе и семь в Северной Америке. Он обслуживает широкий географический регион.
  
   10. FreeProxy.Win
   Сайт - https://freeproxy.win/
   FreeProxy.Win предоставляет своим пользователям возможность выбрать один из 13 прокси-серверов, расположенных в США и Великобритании.
  
   11. weboproxy.com
   Сайт - https://weboproxy.com/
   Weboproxy - это анонимайзер на базе Tor, который позволяет пользователям получать доступ к заблокированным сайтам с функциями доп. безопасности.
  
   12. GenMirror.com
   Сайт - https://www.genmirror.com/
   Созданный для разблокировки YouTube, GenMirror является предпочтительным анонимайзером для анонимно просматривать видео.
   ****************
  
   Важные нюансы при использовании анонимайзеров
    Они предлагают только самую базовую защиту пользователя
    Не все сайты можно разблокировать
    Ограниченная пропускная способность
    Могут быть визуальные искажения веб-ресурсов (последствия отказа от JavaScript и др.)
   Важно знать, что даже самые лучшие бесплатные прокси-сайты уступают виртуальным частным сетям (VPN) в планах защиты, а зачастую и производительности.
   **********************************
  
  
   https://vpnmag.ru/10-luchshih-vpn-2022/ список платных ВПН
  
  
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  
  
  Для тех, кому так удобней: продублировал список в телеге https://t.me/ZerkalaFlibustY
   ***************************************************************
   Зеркала Флибусты:
  
  
   Регулярно пополняющийся фб2 архив Либрусека на рутрекере:
   Библиотека Либрусек, прямая ссылка
   Библиотека Либрусек, ссылка через анонимайзер
  ***************************************************************
   https://windscribe.com/ Windscribe, бесплатный ВПН и блокировка рекламы
   http://cameleo.xyz/ Анонимайзер камелео
   https://nonameno.com/proxy2/ Анонимайзер nonameno. Если не заходит с телефона - галочка версия для пк в настройках.
   https://deeprism.ru/ Анонимайзер deeprism.ru
***************************************************************
   Если не работает прямая ссылка (а таких, увы, сейчас для РФ большинство), то через анонимайзер или ВПН
  
  NEW http://r5.w9.flibusta.life/ Снизу слева какая то реклама, но с ЮБлоком не видно; Зеркало не полное - сравнил с флибуста.ис через нонамено - одного недавно завершенной второго тома не оказалось, хотя на .ис - присутствуют оба.
  NEW https://t.me/changer_books канал "Книжное, непонятно что", Работают боты библиотек Флибуста, Fantasy Worlds и цоколя
   https://t.me/bkkkll ХэЗэ насколько оно официальное, но в шапке так и написано, что ЗФ (проверил по случаю - когда основное, которым мну пользуется, зеркало легло - эта ссыль работала )
  
   http://www.flibusta.site/new доступ закрыт, но через ТОР зашел нормально.
  http://proxy.flibusta.net/
   https://flibs.in/ сильно облегченная версия, поддерживает форматы fb2, epub, mobi
   https://htts.flibusta.site/
  http://flibusta.herokuapp.com/
  http://libernet.uo1.net/webproxy.php/http://flibustahezeous3.onion/ или после вебрпрокси.пиашпи/ - любую другую ссылку из списка ниже
  https://flibusta.lib/ - но надо ставить расширение Blockchain DNS (с)*Котяра Леопольд -вот ХЗ, шо цэ такэ...
   http://flibusta.lib/
  https://flibusta.appspot.com/
  https://flibusta.herokuapp.com/
  http://www.flibusta.is/
  http://flibusta.is/
  http://flibusta.is.3s3s.org
  http://flisland.net/new
  http://proxy.flibusta.is/
  http://flibusta.i2p.re/
  http://o53xo.obzg66dz.mzwgsytvon2gcltjom.cmle.ru/
  http://fliba-title.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/
  https://twitter.com/flibusta
  http://flisland.net/
  http://flibusta.websit/
  http://flibusta.site/
  http://flib.nwalkr.tk/
  http://nwalkr.tk/
  http://flub.nwalkr.tk/
  http://flibusta.space/
  https://flibustahezeous3.onion/ эта и следующая ссылки - даркнетские, если мне память не изменяет, доступны через ТОР
  https://flibustahezeous3.onion.to/

  http://fbsearch.ru/ до кучи

  https://vk.com/flibustais/

  ******************************************************************************
  Зеркала Либрусека:
  
  
  
  New http://209.42.197.180/new
  http://217.147.169.135
  http://fb12.online/
  http://www.fb12.online/
  http://book.lib.rus.ec/
  http://www.lib.rus.ec/
  https://libruks.wordpress.com/librusec/ офлайн зеркало Либрусека, фб2 архив, торрент.
  ******************************************************************************
  Несколько полезных ссылок, для отслеживания прод
  https://play.google.com/store/apps/details?id=monakhv.android.samlib&hl=ru
  http://knigilub.ru/
  http://siwatcher.ru/
  http://bazataran.ru/samizdat/
  http://bookslist.me/index.php?section=news
  http://samlib.ru/w/wasilow_s_p/sii.shtml -
  https://drive.google.com/file/d/1a13OjpTK1Jkq8HN7SFLSzH_OhRdqOLkz/view

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Для удобства пользования все советы по обходным тропкам перенесены в Ссылки/
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Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Пленница чужого мира" О.Копылова "Невеста звездного принца" А.Позин "Меч Тамерлана.Крестьянский сын,дворянская дочь"

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